Мауро Икарди: Останусь в «Интере» на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди во время разговора с руководством команды заявил, что не намерен покидать клуб.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание La Repubblica, после того, как представители «Интера» вынудили Икарди вернуться в Милан, он пришел в ярость.

«Я останусь в «Интере» на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду», - цитирует издание 26-летнего аргентинца.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что миланский клуб не рассчитывает на форварда. Функционер отметил, что руководство не сомневается в его профессиональных качествах, однако, он не вписывается в новый проект «нерадзурри».

Сообщалось, что главный тренер команды Антонио Конте не против участия Икарди в физических упражнениях, однако, когда команда работает над тактикой, форварда выводят из общей группы. Позже стало известно, что нападающий по решению тренерского штаба покинул расположение команды и отправился в Милан, где продолжит тренироваться индивидуально.

При этом в «Интере» понимают, что клубу могут грозить наказание, если не допускать игрока с действующими контрактами до тренировок. Во избежание санкций итальянский нанял специалиста, который будет проводить тренировки для Икарди.

Напомним, что Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он нападающий провел за миланский клуб 219 матчей, записав на свой счет 124 забитых мяча и 28 результативных передач.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2021 года, а трансферная стоимость оценивает порталом transfermarkt в 80 миллионов евро.