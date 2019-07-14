Бубнов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА

– Самарцы не без труда сохранили прописку в премьер-лиге, хотя изначально рассчитывали на большее. Миодраг Божович наверняка проделал работу над ошибками, «Крылья» должны предстать более боеспособными, а ЦСКА, судя по всему, еще только предстоит набрать форму. Прогноз: 1:1, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что встреча состоится сегодня на стадионе «Самара Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Крылья Советов» – ЦСКА. История противостояния
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