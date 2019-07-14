Фрэнк Лэмпард: «Челси» необходимо отработать все детали в рамках предсезонки

- Мы сделали еще один шаг вперед. Команда демонстрировала периоды игры высокого качества, но нам по-прежнему предстоит работать над физической формой.
Молодые игроки должны видеть перед собой четкую цель. Они должны стремиться к тому, чтобы своими выступлениями во время предсезонной подготовки завоевать место в команде.
Мы хотим уметь адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам как по ходу матчей, так и на дистанции сезона.
Мы знаем, что не сможем усилить команду за счет трансферов, поэтому нам необходимо отработать все детали в рамках предсезонки, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
Добавим, что после двух матчей в Ирландии футболисты «Челси» получат выходной, после чего отправятся в Японию, где лондонскому клубу предстоит встретиться с «Кавасаки Фронтале» и «Барселоной».
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