«Ювентус» согласовал трансфер де Лигта за 70 миллионов евро - Советский спорт
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14 июля 2019 14:22Футбол

«Ювентус» согласовал трансфер де Лигта за 70 миллионов евро

Руководство «Ювентуса» согласовало с «Аяксом» условия трансфера защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, чемпионы серии А согласились заплатить голландскому клубу за переход центрального защитника 70 миллионов евро.

По информации издания, отступные, прописанные в контракте 19-летнего голландца, составят 150 миллионов евро.

Ранее стало известно, что де Лигт подписал пятилетний контракт с «Ювентусом» с годовой зарплатой в 14 миллионов евро.

Напомним, что голландец является воспитанником академии «Аякса», за основной состав амстердамской команды защитник выступает с ноября 2016 года.

За это время он провел 116 матчей в составе «Аякса» во всех турнирах и записал на свой счет 13 голов и 7 результативных передач.

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