Юрий Гаврилов: То, что показал «Спартак» в матче с «Сочи» – это не футбол - Советский спорт
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14 июля 2019 15:38Футбол

Юрий Гаврилов: То, что показал «Спартак» в матче с «Сочи» – это не футбол

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи» (1:0).

– То, что показал «Спартак» это не футбол. Все очень невыразительно. Я видел, что после матча болельщики уходили удрученные. Никому ничего не понравилось. Так нельзя играть в футбол.

В глаза бросилось, что гости старались играть старательно, без всякого риска. Они пытались меньше ошибаться, дорожить мячом. А что касается «Спартака», в плане организации игры я совсем ничего не увидел, приводит слова Гаврилова «Евро-футбол.ру».

Добавим, что следующем туре российской-премьер лиги «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» на своем поле примет «Зенит».

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