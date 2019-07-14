Юрий Гаврилов: То, что показал «Спартак» в матче с «Сочи» – это не футбол Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов подвел итоги матча 1-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи» (1:0).

– То, что показал «Спартак» – это не футбол. Все очень невыразительно. Я видел, что после матча болельщики уходили удрученные. Никому ничего не понравилось. Так нельзя играть в футбол.

В глаза бросилось, что гости старались играть старательно, без всякого риска. Они пытались меньше ошибаться, дорожить мячом. А что касается «Спартака», в плане организации игры я совсем ничего не увидел, – приводит слова Гаврилова «Евро-футбол.ру».

Добавим, что следующем туре российской-премьер лиги «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» на своем поле примет «Зенит».