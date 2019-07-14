«Ахмат» – «Краснодар». История противостояния - Советский спорт
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14 июля 2019 16:35ФутболАбушкин Руслан

«Ахмат» – «Краснодар». История противостояния

Сегодня в Грозном в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» примет «Краснодар».

Всего в российской истории эти команды провели между собой 18 официальных встреч: 10 побед у краснодарцев, две ничьи и шесть побед у грозненцев, разница мячей – 26:19 в пользу «Краснодара».

В прошлом сезоне в Грозном команды сыграли вничью 1:1.

Текстовая трансляция встречи здесь. Начало в 21.30 мск.

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