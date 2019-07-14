«Ахмат» и «Краснодар»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезоне

«Краснодару» впервые предстоит квалификация Лиги чемпионов (в которой почти не уклониться от игр с «Порту»). «Ахмат» же пополнился Денисом Глушаковым. Теперь можно и в Европу.

«Ахмат»

Грозненский клуб уже 5 сезонов стабильно входит в десятку лучших в премьер-лиге. В 2017-м он даже взобрался на пятую позицию – но для выхода в Еврокубки этого тогда не хватило. Так что пока в европейской истории «Ахмата» остается одна-единственная кампания – в Кубке УЕФА-2004/05.

Кажется, сейчас именно тот момент, когда грозненцы могут попробовать сделать шаг вперед. И Глушаков тут – не последний фактор. Что в Грозном у него будет меньше околофутбольных активностей – сомнений не вызывает. А последний период в «Спартаке», думается, должен был настроить Дениса на реваншистский лад. В карьере-то осталось не так много, и сейчас только от него зависит, какой будет ее последняя глава.

При Рашиде Рахимове «Ахмат» является неудобным соперником для абсолютно любого клуба. Это одна сторона медали. Другая – частые и непонятные потери очков в матчах, где вроде бы ничто этого не предвещает.

Большой активности на трансферном рынке в последние годы грозненцы не проявляли – и это тоже одна из причин того, что до зоны еврокубков им все время не хватает какого-то чуть-чуть. Именно поэтому приход Глушакова вызывает большой интерес. К слову, вскоре в «Ахмате» могут появиться еще два именитых футболиста. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров открыто говорил о том, что готов предоставить шанс Александру Кокорину и Павлу Мамаеву реабилитироваться после тюремного заключения именно в «Ахмате», и не исключено, что так и случится. Но это – вопрос будущего.

Стабильность состава, присущая этому клубу – качество похвальное. Но именно сейчас он получил новую деталь, которая может помочь перестроить механизм, фигурально говоря, «форсировать мотор». Кстати, в межсезонье пополнился и тренерский штаб команды – помощником Рахимова стал завершивший карьеру Родолфо.

Помимо Глушакова, в команде появился польский хавбек Михаляк (купленный за 1,5 миллиона евро у «Лехии»), а так же несколько игроков из вылетевшего «Анжи» (Ахъядов, Гиголаев, Мусалов, Понсе и Калошин). В общем, Рахимову есть из чего лепить команду, и учитывая возраст Иванова и Глушакова, уверен, Рахимов понимает: этот сезон – едва ли не последний шанс нынешнего «Ахмата».

«Краснодар»

Лига чемпионов – бесспорный шаг вперед для одного из самых интересных футбольных проектов России. Но совпало это с большой (и частично вынужденной) перестройкой. Перейра и Каборе не стали продлевать свои контракты, при этом буркиниец остался в России (в «Динамо»), а еще когда заканчивался прошлый сезон, в матче за сборную тяжелую травму получил лучший игрок «быков» прошлого сезона Виктор Классон.

В итоге «Краснодару» пришлось совершить больше трансферов, чем он предполагал изначально. Только-только (еще в конце прошлого сезона) были подписаны Кайо и Намли (вместо Каборе и Перейры соответственно), как жизнь заставила селекционный отдел снова включать свои компьютеры.

В итоге пришлось экстренно покупать голландца Вильену (9 миллионов евро), выписывать из «Рубина» Руслана Камболова, а уже на самом флажке неожиданно для многих – подписывать многоопытного шведского форварда Берга.

В последнем трансфере я как раз не вижу ничего удивительного. Берг хоть и играл последнее время в ОАЭ, оставался и остается игроком сборной, причем отнюдь не туристом в ней. Классон и Олссон наверняка в деталях рассказали о своем партнере руководству. Это умелый нападающий, который в таком сложном сезоне наверняка пригодится. Он – свободный агент, контракт на год – все логично.

Главная пока (не считая травмы Классона) неприятность для «Краснодара» – неожиданно полученный «привет из УЕФА». Казалось, чемпионата России это не коснется, но и РФС уже выступил с заявлением, которое очевидно продиктовано позицией континентального руководящего органа.

Речь о том, что Мурад Мусаев уже давно руководит командой, не имея соответствующей тренерской лицензии. Формально главным считается Олег Фоменко, но на деле командует Мусаев. И если в России могли не обращать на это большого внимания, то УЕФА эта история активно не понравилась. В итоге Мусаев не сможет руководить командой на бровке в матчах еврокубков. Ну а РФС просто подчинился установке, полученной из УЕФА и распространил эту санкцию и на внутренние турниры.

Откровенно говоря, подобных прецедентов – не вспомнить. И как «Краснодар» будет выруливать из этой ситуации – не совсем ясно. Но это может очень серьезно повлиять на игру и результаты команды. И, кстати, абсолютно непонятно, почему Мусаев, фактически руководящий «Краснодаром» с апреля 2018-го – до сих пор не оформил необходимый документ.

Исторический сезон для «быков» – во всех смыслах. И дополнительное испытание – даже прибавляет интереса к наблюдению за ними.