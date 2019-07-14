«Ахмат» и «Краснодар»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезоне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 июля 2019 18:30ФутболАндронов Алексей

«Ахмат» и «Краснодар»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезоне

Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ахмата» и «Краснодара».

«Краснодару» впервые предстоит квалификация Лиги чемпионов (в которой почти не уклониться от игр с «Порту»). «Ахмат» же пополнился Денисом Глушаковым. Теперь можно и в Европу.

«Ахмат»

Грозненский клуб уже 5 сезонов стабильно входит в десятку лучших в премьер-лиге. В 2017-м он даже взобрался на пятую позицию – но для выхода в Еврокубки этого тогда не хватило. Так что пока в европейской истории «Ахмата» остается одна-единственная кампания – в Кубке УЕФА-2004/05.

Кажется, сейчас именно тот момент, когда грозненцы могут попробовать сделать шаг вперед. И Глушаков тут – не последний фактор. Что в Грозном у него будет меньше околофутбольных активностей – сомнений не вызывает. А последний период в «Спартаке», думается, должен был настроить Дениса на реваншистский лад. В карьере-то осталось не так много, и сейчас только от него зависит, какой будет ее последняя глава.

При Рашиде Рахимове «Ахмат» является неудобным соперником для абсолютно любого клуба. Это одна сторона медали. Другая – частые и непонятные потери очков в матчах, где вроде бы ничто этого не предвещает.

Большой активности на трансферном рынке в последние годы грозненцы не проявляли – и это тоже одна из причин того, что до зоны еврокубков им все время не хватает какого-то чуть-чуть. Именно поэтому приход Глушакова вызывает большой интерес. К слову, вскоре в «Ахмате» могут появиться еще два именитых футболиста. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров открыто говорил о том, что готов предоставить шанс Александру Кокорину и Павлу Мамаеву реабилитироваться после тюремного заключения именно в «Ахмате», и не исключено, что так и случится. Но это – вопрос будущего.

Стабильность состава, присущая этому клубу – качество похвальное. Но именно сейчас он получил новую деталь, которая может помочь перестроить механизм, фигурально говоря, «форсировать мотор». Кстати, в межсезонье пополнился и тренерский штаб команды – помощником Рахимова стал завершивший карьеру Родолфо.

Помимо Глушакова, в команде появился польский хавбек Михаляк (купленный за 1,5 миллиона евро у «Лехии»), а так же несколько игроков из вылетевшего «Анжи» (Ахъядов, Гиголаев, Мусалов, Понсе и Калошин). В общем, Рахимову есть из чего лепить команду, и учитывая возраст Иванова и Глушакова, уверен, Рахимов понимает: этот сезон – едва ли не последний шанс нынешнего «Ахмата».

«Краснодар»

nd5_6761

Лига чемпионов – бесспорный шаг вперед для одного из самых интересных футбольных проектов России. Но совпало это с большой (и частично вынужденной) перестройкой. Перейра и Каборе не стали продлевать свои контракты, при этом буркиниец остался в России (в «Динамо»), а еще когда заканчивался прошлый сезон, в матче за сборную тяжелую травму получил лучший игрок «быков» прошлого сезона Виктор Классон.

В итоге «Краснодару» пришлось совершить больше трансферов, чем он предполагал изначально. Только-только (еще в конце прошлого сезона) были подписаны Кайо и Намли (вместо Каборе и Перейры соответственно), как жизнь заставила селекционный отдел снова включать свои компьютеры.

В итоге пришлось экстренно покупать голландца Вильену (9 миллионов евро), выписывать из «Рубина» Руслана Камболова, а уже на самом флажке неожиданно для многих – подписывать многоопытного шведского форварда Берга.

В последнем трансфере я как раз не вижу ничего удивительного. Берг хоть и играл последнее время в ОАЭ, оставался и остается игроком сборной, причем отнюдь не туристом в ней. Классон и Олссон наверняка в деталях рассказали о своем партнере руководству. Это умелый нападающий, который в таком сложном сезоне наверняка пригодится. Он – свободный агент, контракт на год – все логично.

Главная пока (не считая травмы Классона) неприятность для «Краснодара» – неожиданно полученный «привет из УЕФА». Казалось, чемпионата России это не коснется, но и РФС уже выступил с заявлением, которое очевидно продиктовано позицией континентального руководящего органа.

Речь о том, что Мурад Мусаев уже давно руководит командой, не имея соответствующей тренерской лицензии. Формально главным считается Олег Фоменко, но на деле командует Мусаев. И если в России могли не обращать на это большого внимания, то УЕФА эта история активно не понравилась. В итоге Мусаев не сможет руководить командой на бровке в матчах еврокубков. Ну а РФС просто подчинился установке, полученной из УЕФА и распространил эту санкцию и на внутренние турниры.

Откровенно говоря, подобных прецедентов – не вспомнить. И как «Краснодар» будет выруливать из этой ситуации – не совсем ясно. Но это может очень серьезно повлиять на игру и результаты команды. И, кстати, абсолютно непонятно, почему Мусаев, фактически руководящий «Краснодаром» с апреля 2018-го – до сих пор не оформил необходимый документ.

Исторический сезон для «быков» – во всех смыслах. И дополнительное испытание – даже прибавляет интереса к наблюдению за ними.

24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
14/07 11:30Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА: что ждать от них в новом сезоне. Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Крыльев Советов» и ЦСКА.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
14/07 18:00Футбол
Соболев забил ЦСКА дважды. Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
14/07 07:00Футбол
Олег Кононов: Победа греет душу, но надо двигаться дальшеПресс-конференция главного тренера «Спартака» после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
14/07 17:15Футбол
Сергей Хусаинов: Москалеву не хватило яиц, чтобы наказать «Спартак»Арбитр ФИФА раскритиковал судейство Владимира Москалева в матче «Спартак» – «Сочи».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
10/07 21:45Хоккей
Надежность и безупречная этика. Чем хорош новый тренер сборной Алексей КудашовВиталий Славин – о назначении Алексея Кудашова главным тренером сборной России.
14/07 08:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Я бы не засчитал гол ЖигоБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).
Новости
18:31 Футбол Самуэль Жиго: «Сочи» выглядел лучше «Спартака», мы обязаны играть лучше
18:25 Футбол ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в Самаре
18:09 Футбол «Зенит» – «Тамбов». Дуглас Сантос выйдет с первых минут
17:52 Футбол «Крылья Советов» – ЦСКА. Соболев оформил дубль за семь минут (видео)
17:46 Футбол «Крылья Советов» – ЦСКА. Соболев открыл счет (видео)
17:42 Формула-1 Хэмилтон одержал 80-ю победу в «Формуле-1». До рекорда Шумахера – 11 выигранных гонок
17:35 Формула-1 Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Квят – девятый
17:31 Футбол Джанаев перешел в «Сочи»
17:11 Футбол Азар взял номер Черышева
17:00 Теннис Потапова вышла в основную сетку турнира в Лозанне
16:43 Футбол «Реал» поддержал расширение клубного чемпионата мира до 24 команд
16:38 Мать российского пранкера попыталась выбежать на поле во время матча ЧМ по крикету
16:35 Футбол «Ахмат» – «Краснодар». История противостояния
16:26 Футбол Мина вернулся в «Сельту»
16:10 Универсиада Сборная России стала второй на Универсиаде-2019 в Италии
16:01 Синхронное плавание Ромашина и Колесниченко завоевали золото ЧМ в технической программе дуэтов
15:44 Футбол Александр Ширко: По игре «Спартака» в матче с «Сочи» есть большие вопросы
15:38 Футбол Юрий Гаврилов: То, что показал «Спартак» в матче с «Сочи» – это не футбол
15:33 Футбол Александр Бубнов: Любой иной исход кроме уверенной победы «Зенита» будет сенсацией
15:14 Футбол «Крылья Советов» – ЦСКА. Стартовые составы команд
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика