«Реал» поддержал расширение клубного чемпионата мира до 24 команд - Советский спорт
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14 июля 2019 16:43ФутболКоноплев Александр

«Реал» поддержал расширение клубного чемпионата мира до 24 команд

Мадрид – за реформы.

Президент «Реала» Флорентино Перес поддерживает идею расширения клубного чемпионата мира, сообщает AS.

С 2021 года на клубном ЧМ буду играть 24 команды, которые разделятся на восемь групп по три участника. Победители выйдут в 1/8 финала.

Следующие два чемпионата мира пройдут в Катаре. Их проведут по старому формату.

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