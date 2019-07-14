«Реал» поддержал расширение клубного чемпионата мира до 24 команд Мадрид – за реформы.

Президент «Реала» Флорентино Перес поддерживает идею расширения клубного чемпионата мира, сообщает AS.

С 2021 года на клубном ЧМ буду играть 24 команды, которые разделятся на восемь групп по три участника. Победители выйдут в 1/8 финала.

Следующие два чемпионата мира пройдут в Катаре. Их проведут по старому формату.