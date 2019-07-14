«Реал» поддержал расширение клубного чемпионата мира до 24 команд

Президент «Реала» Флорентино Перес поддерживает идею расширения клубного чемпионата мира, сообщает AS.
С 2021 года на клубном ЧМ буду играть 24 команды, которые разделятся на восемь групп по три участника. Победители выйдут в 1/8 финала.
Следующие два чемпионата мира пройдут в Катаре. Их проведут по старому формату.
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