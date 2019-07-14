«Зенит» – «Тамбов». Дуглас Сантос выйдет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Тамбов» на матч 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на домашней арене сине-бело-голубых и стартует в 19.00 мск.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.
Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.