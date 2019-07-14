Самуэль Жиго: «Сочи» выглядел лучше «Спартака», мы обязаны играть лучше Встреча прошла накануне, 13 июля.

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился эмоциями от домашнего матча с «Сочи» в 1-м туре РПЛ (1:0).

«Мы играли не самым лучшим образом. «Сочи» выглядел лучше, имел больше возможностей забить и, если честно, доставил нам множество неприятностей.

Мы обязаны играть лучше в следующих матчах, особенно в домашних», – сказал француз, чьи слова приводит Sport24.ru.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Ростовом» (20 июля), а «Сочи» дома примет «Зенит» (21 июля).