Источник: «Вест Хэм» мог выкупить Чалова за 25 млн фунтов

Руководство «Вест Хэма» продолжает работу по усилению состава в летнее межсезонье.
Согласно источнику, представитель АПЛ вел переговоры о трансфере нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Отмечается, что московский клуб требовал за игрока 25 млн фунтов. Лондонцы, обдумав этот вариант, отказались от идеи с приглашением 21-летнего форварда.
Ранее сообщалось, что воспитанник красно-синих привлек внимание «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Севильи» и лондонского «Арсенала».
Добавим, что его контракт в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 16 млн евро.
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