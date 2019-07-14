Миодраг Божович – о победе над ЦСКА: Мы ждали – и дождались Встреча прошла в Самаре.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился эмоциями после победы над московским ЦСКА в 1-м туре РПЛ.

«Удалось переломить ход игры за счет командных действий. Мы понимали, что с ЦСКА будет непросто. Это одна из лучших команд России по контролю мяча.

Мы отдали инициативу и ждали возможностей для контратак. В первом тайме была пара хороших подходов к воротам. Мы ждали – и дождались», – сказал специалист в эфире «Матч Премьер».