Миодраг Божович – о победе над ЦСКА: Мы ждали – и дождались - Советский спорт
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14 июля 2019 19:05ФутболГичунцев Артур

Миодраг Божович – о победе над ЦСКА: Мы ждали – и дождались

Встреча прошла в Самаре.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился эмоциями после победы над московским ЦСКА в 1-м туре РПЛ.

«Удалось переломить ход игры за счет командных действий. Мы понимали, что с ЦСКА будет непросто. Это одна из лучших команд России по контролю мяча.

Мы отдали инициативу и ждали возможностей для контратак. В первом тайме была пара хороших подходов к воротам. Мы ждали – и дождались», – сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

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