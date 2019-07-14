Испания обыграла Армению в первом матче юношеского чемпионата Европы - Советский спорт
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14 июля 2019 19:43ФутболКоноплев Александр

Испания обыграла Армению в первом матче юношеского чемпионата Европы

Каталонцы решают.

В матче открытия чемпионата Европы U19 сборная Испании обыграла Армению – 4:1.

У победителей отличились футболисты «Барселоны» Алехандро Ореяльна (33-я минута), Хуан Миранда (58-я), Алехандро Хосе Маркес Мендес (64-я), а также Виктор Мольехо из «Атлетико» (90+7-я).

Единственный гол у проигравших на счету полузащитника «Бананц» Арсена Егиазаряна (51-я).

Кроме Испании и Армении в группе A выступают Италия и Португалия.

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