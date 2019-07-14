Виктор Гончаренко: ЦСКА по делу проиграл «Крыльям Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после поражения от «Крыльев Советов» в гостевом матче 1-го тура РПЛ.
«Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне. Мы показали плохую игру и проиграли по делу», сказал специалист, чьи слова приводит официальный сайт «Крыльев Советов».
21 июля «Крылья» примут тульский «Арсенал», а ЦСКА сыграет днем ранее с «Оренбургом».
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