«Ахмат» – «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч 1-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл Сильва, Харин, Мбенг.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Намли, Вильена, Ари, Вандерсон.
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