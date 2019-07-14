«Ахмат» – «Краснодар». Стартовые составы - Советский спорт
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14 июля 2019 20:25ФутболГичунцев Артур

«Ахмат» – «Краснодар». Стартовые составы

Встреча пройдет в Грозном и стартует в 21.30 мск.

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч 1-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл Сильва, Харин, Мбенг.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Намли, Вильена, Ари, Вандерсон.

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