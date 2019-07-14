Виктор Гончаренко: В атаке ничего не создали и в защите смотрелись очень плохо Об этом специалист заявил клубной пресс-службе.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевое поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в первом туре РПЛ.

«Этот матч напомнил игры, которые были у нас в весенней части. Мы проиграли по делу. В атаке ничего не создали и в защите смотрелись очень плохо.

Что касается Васина, не стоит говорить о частностях. У нас сегодня многие компоненты выпали. Комментировать действия персонально Васина или кого-то еще не стоит. Будем исправлять ситуацию», – заявил Гончаренко.

21 июля «Крылья Советов» примут тульский «Арсенал» во втором туре РПЛ, а ЦСКА днем ранее сыграет с «Оренбургом».