Виктор Гончаренко: В атаке ничего не создали и в защите смотрелись очень плохо

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевое поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в первом туре РПЛ.
«Этот матч напомнил игры, которые были у нас в весенней части. Мы проиграли по делу. В атаке ничего не создали и в защите смотрелись очень плохо.
Что касается Васина, не стоит говорить о частностях. У нас сегодня многие компоненты выпали. Комментировать действия персонально Васина или кого-то еще не стоит. Будем исправлять ситуацию», – заявил Гончаренко.
21 июля «Крылья Советов» примут тульский «Арсенал» во втором туре РПЛ, а ЦСКА днем ранее сыграет с «Оренбургом».
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