«Интер» одержал первую победу под руководством Конте

Миланский «Интер» оказался сильнее «Лугано» в товарищеском матче. Встреча прошла на домашней арене швейцарского клуба и завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей по голу забили Стефано Сенси и Марцело Брозович. У хозяев поля отличился Леотрим Крезью.
Таким образом, «Интер» одержал первую победу при Антонио Конте.
Товарищеский матч
«Лугано» (Швейцария) – «Интер» (Италия) – 1:2 (0:2)
Голы: Крезью, 87 — Сенси, 25; Брозович, 45.
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