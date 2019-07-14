«Интер» одержал первую победу под руководством Конте - Советский спорт
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14 июля 2019 21:23ФутболГичунцев Артур

«Интер» одержал первую победу под руководством Конте

Бывший наставник «Ювентуса» возглавил «нерадзурри» этим летом.

Миланский «Интер» оказался сильнее «Лугано» в товарищеском матче. Встреча прошла на домашней арене швейцарского клуба и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей по голу забили Стефано Сенси и Марцело Брозович. У хозяев поля отличился Леотрим Крезью.

Таким образом, «Интер» одержал первую победу при Антонио Конте.

Товарищеский матч

«Лугано» (Швейцария) – «Интер» (Италия) – 1:2 (0:2)

Голы: Крезью, 87 — Сенси, 25; Брозович, 45.

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