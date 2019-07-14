Сергей Семак – о матче с «Тамбовом»: Сложная игра, в первом тайме недостаточно атаковали - Советский спорт
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14 июля 2019 22:12ФутболГичунцев Артур

Сергей Семак – о матче с «Тамбовом»: Сложная игра, в первом тайме недостаточно атаковали

Встреча прошла на домашней арене питерского клуба.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Тамбовом» в 1-м туре РПЛ (2:1).

«Сложная игра, в первом тайме недостаточно остро атаковали. Во втором – быстро забили два мяча, но в середине пропустили. Скользкий счет отложил отпечаток на игру. В остальном, пытаемся давать игровую практику тем, кто ее еще недостаточно набрал, тому же Барриосу», – заявил российский специалист клубной пресс-службе.

В следующем туре «Зенит» сыграет 21 июля выездной матч с «Сочи», а «Тамбов» в тот же день встретится с «Локомотивом» в Москве.

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