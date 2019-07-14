Бранислав Иванович: Знали, что будет тяжело, так что, должны быть довольны победой над «Тамбовом» Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился эмоциями после победы над «Тамбовом» в 1-м туре РПЛ (2:1).

«Тяжело играть против команды, садящейся в оборону, действующей с двумя нападающими. Мы знали, что в первом тайме нам будет нелегко. Так что можем быть довольны этой победой. Конечно, после первого тайма мы немного поменяли схему, но результата нам удалось добиться благодаря совокупности факторов.

Появилась ли нервозность после гола «Тамбова»? В большей степени – страх, чтобы не пропустить больше. Тогда было бы тяжело забить еще. Страх присутствовал, но мы контролировали игру до самого конца», – заявил сербский футболист клубной пресс-службе.

В следующем туре «Зенит» сыграет 21 июля выездной матч с «Сочи», а «Тамбов» в тот же день встретится с «Локомотивом» в Москве.