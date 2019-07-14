«ПСЖ» договорился о переходе защитника дортмундской «Боруссии» Об этом сообщает L 'Equipe.

Этим летом состав «ПСЖ» пополнит защитник дортмундской «Боруссии» Абду Диалло.

Согласно источнику, его трансфер обойдется чемпиону Франции в 32 млн евро. Отмечается, что игрок уже согласовал условия личного контракта. Клуб объявит о его переходе на этой неделе.

Напомним, 23-летний футболист является воспитанником «Монако». В «Боруссию» он перешел летом 2018 года из «Майнца» за 28 млн евро.

В минувшем сезоне он провел 38 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.