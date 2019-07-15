Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» в качестве менеджера Эдвин ван дер Сар и Марк Овермарс напряглись.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович желает занять руководящую должность в «Аяксе».

– Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером «Аякса». Я бы справился лучше, чем любой, кто сейчас там сидит, – приводит шутку футболиста De Telegraaf.

Ибрагимович выступал за амстердамцев с 2001 по 2004 год. На его счету 48 мячей в 110 играх за «Аякс» во всех турнирах.