Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» в качестве менеджера

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович желает занять руководящую должность в «Аяксе».
– Обычно я не возвращаюсь в клубы, где уже играл, но, возможно, после завершения карьеры я смогу стать менеджером «Аякса». Я бы справился лучше, чем любой, кто сейчас там сидит, – приводит шутку футболиста De Telegraaf.
Ибрагимович выступал за амстердамцев с 2001 по 2004 год. На его счету 48 мячей в 110 играх за «Аякс» во всех турнирах.
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