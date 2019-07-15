Александр Соболев: За счет чего удалось обыграть ЦСКА? Дисциплина бьет класс

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев дал комментарий после победы над ЦСКА в 1-м туре РПЛ.
«За счет чего удалось обыграть ЦСКА? Дисциплина бьет класс. Мы вышли заряженные и знали, что можем обыграть армейцев. Победили полностью по игре. ЦСКА не создал моментов как таковых, а мы даже больше двух мячей могли забивать», – цитирует нападающего «Чемпионат».
21 июля «Крылья Советов» примут тульский «Арсенал» во втором туре РПЛ, а ЦСКА днем ранее сыграет с «Оренбургом».
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