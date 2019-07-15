Новичок «Зенита» Сантос поделился эмоциями от дебюта за российский клуб

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос пообщался с журналистами после победы над «Тамбовом» (2:0) в 1-м туре РПЛ.
«Наша первая победа! Надеемся сохранить этот победный дух до конца, чтобы в конце сезона уверенно прийти к чемпионству.
Прекрасные впечатления от дебюта. Стадион не замолкал. Трибуны гнали нас вперед все 90 минут. Мы могли забить еще. Но это всего лишь первая игра. Дальше мы будем играть лучше», – цитирует игрока Sport24.ru.
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