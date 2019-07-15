Новичок «Зенита» Сантос поделился эмоциями от дебюта за российский клуб - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июля 2019 01:38ФутболГичунцев Артур

Новичок «Зенита» Сантос поделился эмоциями от дебюта за российский клуб

Бразилец перебрался в РПЛ этим летом из немецкого «Гамбурга».

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос пообщался с журналистами после победы над «Тамбовом» (2:0) в 1-м туре РПЛ.

«Наша первая победа! Надеемся сохранить этот победный дух до конца, чтобы в конце сезона уверенно прийти к чемпионству.

Прекрасные впечатления от дебюта. Стадион не замолкал. Трибуны гнали нас вперед все 90 минут. Мы могли забить еще. Но это всего лишь первая игра. Дальше мы будем играть лучше», – цитирует игрока Sport24.ru.

10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
10/07 10:00Хоккей
В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
14/07 07:00Футбол
Олег Кононов: Победа греет душу, но надо двигаться дальшеПресс-конференция главного тренера «Спартака» после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
14/07 08:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Я бы не засчитал гол ЖигоБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
11/07 14:00Хоккей
КХЛ представила календарь сезона-2019/20: ЦСКА и СКА сыграют шесть разНовый чемпионат начнется 1 сентября.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
15/07 00:00Футбол
Обошлись без Глушакова. «Ахмат» дома обыграл «Краснодар»Команда Мурада Мусаева, уверенно выигравшая предсезонный турнир в Австрии, в первом официальном матче нового сезона потерпела поражение в Грозном.
14/07 23:15Теннис
Эпическая битва на Темзе. Джокович победил Федерера в финале УимблдонаНоваку Джоковичу обыграл в само продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
14/07 20:30Футбол
Соболев забил ЦСКА дважды. Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
Новости
01:55 Футбол Рамзан Кадыров – о матче с «Краснодаром»: «Ахмат» был непоколебим
01:38 Футбол Новичок «Зенита» Сантос поделился эмоциями от дебюта за российский клуб
01:25 Теннис Роджер Федерер: Не знаю, что чувствую сейчас. Упущена невероятная возможность
01:08 Футбол Александр Анюков: ЦСКА был плох в атаке, и это заслуга «Крыльев»
00:47 Футбол «Краснодар» ведет переговоры о трансфере уругвайского форварда
00:26 Футбол СМИ: ЦСКА готов заплатить 12 млн евро за нападающего «Флуминенсе»
00:16 Футбол Александр Соболев: За счет чего удалось обыграть ЦСКА? Дисциплина бьет класс
00:02 Футбол Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» в качестве менеджера
23:58 Футбол Гол Мареза в компенсированное время вывел Алжир в финал Кубка африканских наций
23:46 Футбол Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико»
23:32 Футбол «Ахмат» дома обыграл «Краснодар»
23:23 Футбол ЦСКА интересуется Дурадо. «Интернасьонал» просит 10 миллионов
23:11 Футбол «ПСЖ» договорился о переходе защитника дортмундской «Боруссии»
22:49 Теннис Новак Джокович: Мечтал выиграть Уимблдон, будучи пятилетним ребенком
22:45 Футбол Семак подтвердил перевод Заболотного во вторую команду
22:32 Экстремальные Источник: президент федерации сверхлегкой авиации погиб при крушении вертолета
22:25 Футбол Бранислав Иванович: Знали, что будет тяжело, так что, должны быть довольны победой над «Тамбовом»
22:21 Футбол «Ахмат» – «Краснодар». Хозяева выигрывают после первого тайма (видео)
22:12 Футбол Сергей Семак – о матче с «Тамбовом»: Сложная игра, в первом тайме недостаточно атаковали
22:08 Футбол Португалия обыграла Италию на юношеском чемпионате Европы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика