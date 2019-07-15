«Реал» может оставить Себальоса Игра полузащитника на молодежном Евро впечатлила руководство клуба.

Полузащитник «Реала» Дани Себальос может продолжить карьеру в клубе, сообщает Marca.

По окончании прошлого сезона ожидалось, что 22-летний испанец покинет Мадрид, однако после его выступления на молодежном чемпионате Европы, где Испания завоевала золото, в клубе готовы оставить Себальоса как минимум еще на один сезон.

Еще одна причина изменения планов в отношении центрального полузащитника – неясность с возможными трансферами Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» или Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма».

Добавим, что Себальос перешел в «Реал» в 2017 году из «Бетиса». В 56 матчах за команду он забил пять голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Ранее главными претендентами на Себальоса назывались «Милан» и «Тоттенхэм».