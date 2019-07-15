Губернатор: Возвращение Анюкова придаст дополнительным патриотизм всем «Крыльям Советов» - Советский спорт
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15 июля 2019 10:16ФутболЛипкин Антон

Губернатор: Возвращение Анюкова придаст дополнительным патриотизм всем «Крыльям Советов»

«Крылья Советов» обыграли ЦСКА в первом матче после возвращения Анюкова.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о победе «Крыльев Советов» над ЦСКА (2:0) в матче первого тура премьер-лиги на «Самара Арене» и возвращении в клуб защитника Александра Анюкова.

«Первый матч всегда очень важен – открытие сезона, интерес зрителей, – сказал Азаров. – Но он очень важен для нашей команды, которая только формируется.

ЦСКА – клуб уже сбитый, достиг уже успехов. Для «Крыльев» сегодня важнее была победа, не только потому что мы играли дома. Еще и потому, что формирующаяся команда не имеет должной сыгранности и уверенности. Надеюсь, что такая победа придаст уверенности, силы и понимания, что команда на правильном пути.

Я очень рад возвращению Александра Анюкова. Осторожно пытался намекнуть об этом прессе еще в ходе Санкт-Петербургского экономического форума, когда мы впервые всерьез стали заниматься этим вопросом. Рад, что все получилось. Александр уже вышел на поле. Уверен, что это было важно для всей команды и, конечно, для болельщиков. Его возвращение придаст дополнительный патриотизм команде».

Напомним, 36-летний Анюков вернулся в «Крылья Советов», за которые выступал в 2000-2005 годах. Накануне он вышел в стартовом составе команды в матче с ЦСКА и провел на поле 66 минут.

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