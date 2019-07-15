Дмитрий Комбаров: Выигрывать всегда приятно, особенно у ЦСКА Защитник дебютировал за «Крылья Советов» в победном матче с армейцами.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров оценил игру команды в матче первого тура премьер-лиги с ЦСКА (2:0) на «Самара Арене».

«Выигрывать всегда приятно, – приводит слова 32-летнего игрока обороны официальный сайт клуба. – Особенно в первом туре, да еще и победить ЦСКА. Эмоции радостные. По игре мы выполнили установку. Использовали свои моменты, играли на контратаках, плотно встречали соперника. Отмечу болельщиков – отличная поддержка была».

Напомним, в матче с ЦСКА Комбаров дебютировал в составе «Крыльев Советов» после перехода из «Спартака». Защитник вышел в стартовом составе команды, провел на поле все 90 минут и заработал желтую карточку.

Добавим, что оба гола в ворота армейцев забил форвард Александр Соболев.

По итогам семи матчей первого тура «Крылья Советов» стали единственной командой, одержавшей победу с разницей в два мяча, и лидируют в турнирной таблице.