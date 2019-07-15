Зинченко представил третью форму «Манчестер Сити», она желто-розовая (видео) - Советский спорт
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15 июля 2019 10:32ФутболЛипкин Антон

Зинченко представил третью форму «Манчестер Сити», она желто-розовая (видео)

Чемпионы Англии опубликовали видео с украинцем.

«Манчестер Сити» представил третью форму команды на предстоящий сезон, сообщает «Газета.Ru».

В инстаграме чемпионов Англии появился видеоролик с участием полузащитника Александра Зинченко.

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Absolute flames! 🔥 ⁣ ⁣ #mancity

Публикация от Manchester City (@mancity)

Отметим, что третья форма выполнена в желтом цвете, который постепенно переходит в розовый и продолжается розовыми шортами и желтыми гетрами.

Напомним, со следующего сезона техническим спонсором «Манчестер Сити» станет компания Puma, заключившая с «горожанами» контракт на десять лет.

Ранее «Манчестер Сити» представил традиционную голубую домашнюю форму и черную – гостевую.

Добавим, что в июне Зинченко продлил контракт с клубом до 2024 года.

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