Антон Зиньковский: Мы знали, что делать с ЦСКА, и на контратаках забили свои моменты «Крылья Советов» обыграли ЦСКА в первом туре премьер-лиги.

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу на ЦСКА (2:0) в матче первого тура премьер-лиги на «Самара Арене».

«Очень рады, тяжелая была игра, – сказал 23-летний игрок. – Все видели, что ЦСКА владел мячом, а мы играли вторым номером. Но мы знали, что надо делать: на своих контратаках забили свои моменты, после чего играли до конца.

Играть против Марио Фернандеса было тяжело. Игрок сборной, основной правый защитник, и этим все сказано. Так получилось, что весь матч я играл с ним, никому передать его было нельзя. Пару моментов я пропустил. Но приходилось так играть – он высоко поднимался».

Напомним, оба гола в ворота ЦСКА забил форвард Александр Соболев.