Антон Зиньковский: Мы знали, что делать с ЦСКА, и на контратаках забили свои моменты

«Очень рады, тяжелая была игра, – сказал 23-летний игрок. – Все видели, что ЦСКА владел мячом, а мы играли вторым номером. Но мы знали, что надо делать: на своих контратаках забили свои моменты, после чего играли до конца.
Играть против Марио Фернандеса было тяжело. Игрок сборной, основной правый защитник, и этим все сказано. Так получилось, что весь матч я играл с ним, никому передать его было нельзя. Пару моментов я пропустил. Но приходилось так играть – он высоко поднимался».
Напомним, оба гола в ворота ЦСКА забил форвард Александр Соболев.
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