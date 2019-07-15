Мать жениха Волански выбежала на поле в финале чемпионата мира по крикету - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июля 2019 10:50ФутболЛипкин Антон

Мать жениха Волански выбежала на поле в финале чемпионата мира по крикету

Сын назвал маму легендой.

Елена Здоровецкая выбежала на поле в финальном матче чемпионата мира по крикету между сборными Англии и Новой Зеландии, сообщает «Газета.Ru».

Елена Здоровецкая – мама российского блогера Виталия Здоровецкого, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года Германия – Аргентина в Бразилии.

«Моя мама выбежала на поле в финале чемпионата мира по крикету. Настоящая легенда», – написал Здоровецкий в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

My mom streaking The Cricket World Cup 😂😂 what a legend!! @zdlena #cwc19 #cricketworldcup

Публикация от Vitaly (@vitalyzdtv)

Напомним, 1 июня девушка Здоровецкого американская модель Кинси Волански выбежала на поле в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

В июле пара прилетела в Бразилию, чтобы Волански появилась на поле в финале Кубка Америки, но стюарды не допустили этого.

21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
14/07 15:30Футбол
Ожидания от нового сезона: «Зенит» и «Тамбов». Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Зенита» и «Тамбова».
14/07 18:45Футбол
Дядька Анюков и великан Соболев: кто испортил ЦСКА старт сезона в РПЛ«Крылья Советов» в стартовом матче очередного чемпионата РПЛ сумели впервые за 12 лет обыграть на своем поле ЦСКА.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
15/07 10:18ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главное – о турнире UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
14/07 18:30Футбол
«Ахмат» и «Краснодар»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезонеНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ахмата» и «Краснодара».
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
14/07 11:30Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА: что ждать от них в новом сезоне. Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Крыльев Советов» и ЦСКА.
Новости
12:28 Футбол Председатель СД «Крыльев Советов»: У нас не было равнодушных ни на трибунах, ни на поле
12:14 Футбол Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне» (видео)
12:02 Футбол Во Франции задержаны 282 человека после выхода Алжира в финал Кубка Африки
11:53 Хоккей «Спартак»: Поддельные права Котляревского? У нас нет информации
11:46 Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи» (видео)
11:32 Футбол Жозе Моуринью: Если Португалию пригласят на Кубок Америки, Криштиану может выиграть его раньше Месси
11:22 Фигурное катание Уно, потренировавшись у Тутберидзе, будет готовиться к сезону без тренера
11:13 Футбол Александр Григорян: Футбол – такая штука, что и главному тренеру можно зевнуть гол из раздевалки
11:00 Футбол Юрий Жирков: В первой игре в РПЛ «Тамбов» смотрелся достойно
10:50 Футбол Мать жениха Волански выбежала на поле в финале чемпионата мира по крикету
10:41 Футбол Антон Зиньковский: Мы знали, что делать с ЦСКА, и на контратаках забили свои моменты
10:32 Футбол Зинченко представил третью форму «Манчестер Сити», она желто-розовая (видео)
10:22 Футбол Дмитрий Комбаров: Выигрывать всегда приятно, особенно у ЦСКА
10:16 Футбол Губернатор: Возвращение Анюкова придаст дополнительным патриотизм всем «Крыльям Советов»
10:02 Футбол Тренер «Краснодара»: Игра с «Ахматом» была больше ничейная
09:50 Футбол Александр Соболев: В «Енисее» я маленько окреп
09:37 Футбол «Марсель» может приобрести форварда «Бока Хуниорс» Бенедетто
09:26 Футбол «Реал» может оставить Себальоса
09:18 Футбол Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Рубином»
09:00 Футбол «Локомотив» примет «Рубин» в заключительном матче первого тура РПЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика