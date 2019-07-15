Антуан Гризманн: Жаль, что «Атлетико» так ведет себя, я предупредил об уходе заранее - Советский спорт
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15 июля 2019 13:45ФутболЛипкин Антон

Антуан Гризманн: Жаль, что «Атлетико» так ведет себя, я предупредил об уходе заранее

Француз перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро.

Форвард Антуан Гризманн высказался о реакции «Атлетико» на его переход в «Барселону».

«Мы достигли договоренности, но потом ситуация изменилась, – приводит BBC слова 28-летнего француза. – И ничего не оставалось, как принять ее.

Жаль, что «Атлетико» так ведет себя. Я специально предупредил клуб, чтобы не застать их врасплох и у них была возможность подготовиться».

Напомним, в мае чемпион мира объявил о том, что покинет «Атлетико», за который играл с 2014 года, по окончании сезона.

В июле «Барселона» объявила о переходе игрока, заплатив «Атлетико» сумму отступных, прописанную в контракте Гризманна, в размере 120 миллионов евро. Однако в Мадриде считают, что игрок подписал контракт с «Барселоной» еще в марте, когда неустойка составляла 200 миллионов евро. В этой связи «Атлетико» хочет добиться от каталонцев еще 80 миллионов.

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