Неймар вернулся в «ПСЖ» - Советский спорт
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15 июля 2019 15:13ФутболКоноплев Александр

Неймар вернулся в «ПСЖ»

Неймар – не де Лигт, который обещал вернуться в «Аякс», но не вернулся.

Форвард «ПСЖ» Неймар прибыл в расположение клуба, сообщила в своем твиттере журналистка Энн-Софи Бернарди.

Ранее бразилец сообщил руководству парижан о желании уйти в другой клуб. Наиболее вероятным работодателем нападающего называется «Барселона».

Именно из «Барселоны» Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году. Он выкупил свой трансфер за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

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