Неймар вернулся в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар прибыл в расположение клуба, сообщила в своем твиттере журналистка Энн-Софи Бернарди.
Ранее бразилец сообщил руководству парижан о желании уйти в другой клуб. Наиболее вероятным работодателем нападающего называется «Барселона».
Именно из «Барселоны» Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году. Он выкупил свой трансфер за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.
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