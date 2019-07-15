УЕФА получил 19 миллионов билетных заявок на Евро-2020. Миллион – из России - Советский спорт
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15 июля 2019 15:55ФутболКоноплев Александр

УЕФА получил 19 миллионов билетных заявок на Евро-2020. Миллион – из России

Евро-2020 пройдет в нескольких странах Европы. Матчи турнира примут 12 городов.

УЕФА опубликовал данные по билетной программе чемпионата Европы-2020. Всего поступило около 19,3 миллиона заявок. 994 тысячи – на матчи турнира в Санкт-Петербурге.

– Спрос на билеты нас приятно удивил, как и то, что львиную долю заявок на матчи в Санкт-Петербурге подали наши соотечественники. Уверен, что немалую роль в такой популярности Евро сыграл и чемпионат мира. Болельщики помнят эйфорию, которая была в городах, и хотят снова окунуться в атмосферу большого футбола. Призываем болельщиков покупать билеты заранее и только на официальном сайте УЕФА, – приводит слова члена оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина «РИА Новости».

Евро-2020 пройдет в нескольких странах Европы. Матчи турнира примут 12 городов.

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