В «Урал» думает об аренде Ломовицкого

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов отметил, что клуб заинтересован в аренде полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого. При этом никаких четких договоренностей пока нет.
– Пока ничего по поводу аренды Ломовицкого я не знаю, ничего конкретного пока нет. Но мы действительно нуждаемся в усилении на эту позицию. Думаю, в «Спартаке» до конца августа сами не знают, как все будет. А Саше, конечно, надо играть, – сказал Парфенов в интервью «Чемпионату».
В стартовавшем сезоне Ломовицкий провел 61 минуту в матче первого тура с «Сочи».
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