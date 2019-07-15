Маурисио Почеттино: Надеюсь, Эриксен останется в «Тоттенхэме» - Советский спорт
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15 июля 2019 18:33ФутболГичунцев Артур

Маурисио Почеттино: Надеюсь, Эриксен останется в «Тоттенхэме»

Ранее футболист заявил о желании перейти в мадридский «Реал».

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подтвердил возможный уход полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

«Надеюсь, Эриксен останется. Кристиан – великолепный игрок, один из главных талантов в футболе. Не знаю, как сложится ситуация, но, повторюсь, надеюсь, что он останется», – приводит слова аргентинца Mirror.

По слухам, «сливочные» хотят пригласить игрока этим летом, однако, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан не поддерживает эту идею. Он хочет видеть на «Сантьяго Бернабеу» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

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