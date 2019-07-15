«Барселона» объявила о переходе полузащитника сборной Японии (фото) - Советский спорт
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15 июля 2019 18:49ФутболГичунцев Артур

«Барселона» объявила о переходе полузащитника сборной Японии (фото)

Накануне каталонский клуб представил Антуана Гризманна.

Полузащитник японского «Касима Антлерс» Хироки Абе продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Сегодня, 15 июля, он подписал контракт с «Барселоной», рассчитанный до 2023 года. Сумма трансфера составила 1,1 млн евро.

Отмечается, что 20-летний футболист будет выступать за дубль сине-гранатовых. В этот период времени сумма его отступных составит 40 млн евро. Если ему удастся занять место в основной команде, то его трансферный ценник взлетит на до 100 млн евро.

В составе «Касима Антлерс» хавбек провел 79 матчей и забил 10 голов. Также в его активе три матча за сборную Японии.

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