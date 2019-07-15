«Локомотив» – «Рубин». Стартовые составы - Советский спорт
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15 июля 2019 19:18ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» – «Рубин». Стартовые составы

Встреча пройдет на домашней арене красно-зеленых и стартует в 20.00 мск.

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и казанского «Рубина» на матч 1-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Магкеев.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Марков.

Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Микушин, Степанов, Старфельт, Акбашев, Закиров, Кварацхелия, Микелтадзе.

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