«Локомотив» – «Рубин». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и казанского «Рубина» на матч 1-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Магкеев.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Марков.
Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Микушин, Степанов, Старфельт, Акбашев, Закиров, Кварацхелия, Микелтадзе.