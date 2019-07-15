«Спартак» получил отказ по трансферу полузащитника «Интернасьоналя»

Московский «Спартак» потерпел неудачу по трансферу полузащитника «Интернасьоналя» Родриго Дурадо.
Согласно источнику, российский клуб сделал предложение о переходе игрока, но получил отказ.
Ранее бразильское издание Globo Esporte сообщило об интересе к игроку со стороны ЦСКА, однако, «Чемпионат» пишет, что армейцы не вели переговоров по этому футболисту.
В текущем сезоне Дурадо отыграл 7 матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт в силе до 2020 года.
По слухам, к футболисту также проявляет «Галатасарай».
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