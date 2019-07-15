«Спартак» получил отказ по трансферу полузащитника «Интернасьоналя» Об этом сообщает «Чемпионат».

Московский «Спартак» потерпел неудачу по трансферу полузащитника «Интернасьоналя» Родриго Дурадо.

Согласно источнику, российский клуб сделал предложение о переходе игрока, но получил отказ.

Ранее бразильское издание Globo Esporte сообщило об интересе к игроку со стороны ЦСКА, однако, «Чемпионат» пишет, что армейцы не вели переговоров по этому футболисту.

В текущем сезоне Дурадо отыграл 7 матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт в силе до 2020 года.

По слухам, к футболисту также проявляет «Галатасарай».