В РПЛ объяснили позднее начало матчей Это только касается лета.

Российская премьер-лига объяснила, почему матчи первого тура «Ростов» – «Оренбург» и «Ахмат» – «Краснодар» начались в 21.30 по местному времени. Все обусловлено интересом телевидения.

– В рамках реализации контракта РПЛ совместно с основным вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).

Практика начала летних игр в 21.30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне-2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи. Важно отметить, что в соответствии с регламентом все клубы премьер-лиги были заблаговременно извещены о времени начала матчей первых восьми туров текущего сезона, – цитирует ТАСС источник РПЛ.