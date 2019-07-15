СМИ: «МЮ» готов заплатить за полузащитника «Спортинга» 55 млн евро Об этом сообщает The Independent.

Хавбек лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, английский клуб готов заплатить за его трансфер 55 млн евро.

Отмечается, что «красные дьяволы» хотят решить вопрос с его переходом в течение трех недель, однако, лиссабонский клуб не собирается продавать игрока за эту сумму. «Спортинг» хочет выручить с его продажи 70 млн евро.

24-летний португалец перебрался в Лиссабон летом 2017 года из итальянской «Сампдории». Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферный ценник составляет в 55 млн евро.