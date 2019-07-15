Юрий Семин: В матче с «Рубином» может быть много сюрпризов Этим летом казанский клуб сменил главного тренера, назначив Романа Шаронова.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем с казанским «Рубином» в 1-м туре РПЛ.

«Чемпионат всегда очень сложно открывать, для игроков обеих команд есть определенное волнение, определенные недоработки после сборов. Матч будет сложным, тем более что в «Рубине» очень многое изменилось, мы почти не знаем эту команду. Может быть много сюрпризов», – сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер».

В минувшем сезоне «Локомотив» занял 2-е место в таблице РПЛ, а «Рубин» финишировал на 11-й позиции.