«Локомотив»: Смолов почувствовал напряжение в мышце, поэтому медицинский штаб решил перестраховаться

В пресс-службе московского «Локомотива» сообщили о состоянии российского нападающего Федора Смолова, который не вошел в заявку команды на матч с «Рубином».
«Со Смоловым все хорошо. Он почувствовал небольшое напряжение в мышце, поэтому медицинский штаб решил перестраховаться и сделать все необходимое – провести медобследование, УЗИ и МРТ.
Он пропустит только сегодняшний матч, также отдохнет день завтра, а после уже вернется в общую группу и будет готовиться к следующей игре», – заявили «Чемпионату» в пресс-службе столичного клуба.
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