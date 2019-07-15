«Локомотив»: Смолов почувствовал напряжение в мышце, поэтому медицинский штаб решил перестраховаться В эти минуты столичный клуб принимает на домашней арене «Рубин» в 1-м туре РПЛ.

В пресс-службе московского «Локомотива» сообщили о состоянии российского нападающего Федора Смолова, который не вошел в заявку команды на матч с «Рубином».

«Со Смоловым все хорошо. Он почувствовал небольшое напряжение в мышце, поэтому медицинский штаб решил перестраховаться и сделать все необходимое – провести медобследование, УЗИ и МРТ.

Он пропустит только сегодняшний матч, также отдохнет день завтра, а после уже вернется в общую группу и будет готовиться к следующей игре», – заявили «Чемпионату» в пресс-службе столичного клуба.