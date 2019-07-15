Магуайр сообщил «Лестеру» о желании сменить клуб

Защитник сборной Англии Харри Магуайр хочет сменить клубную прописку в летнее межсезонье.
Согласно источнику, футболист уже сообщил о своем решении руководству «Лестера».
По информации СМИ, за игрока ведут борьу «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». К слову, последние предлагали за Магуайра 70 млн евро и получили отказ.
Ожидается, что «Лестер» отпустит своего футболиста в другую команду только за 90 млн евро.
Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.
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