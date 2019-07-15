Источник: Мирзов близок к переходу в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, скорее всего, покинет донской клуб в летнее межсезонье.
Согласно источнику, игрок сборной России пополнит ряды московского «Спартака». Отмечается, что сейчас футболист ведет переговоры об условиях личного клуба.
В августе прошлого года «Ростов» отдал Мирзова в аренду в «Арсенал», в составе которого он провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
В мае Мирзов был впервые вызван в сборную России и попал в заявку на матч отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).
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