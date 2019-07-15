Стал известен лучший игрок матча «Локомотив» – «Рубин» - Советский спорт
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15 июля 2019 22:09ФутболГичунцев Артур

Стал известен лучший игрок матча «Локомотив» – «Рубин»

Встреча прошла на «РЖД Арене».

Хавбек сборной России Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча «Локомотив» – «Рубин».

Встреча 1-го тура РПЛ прошла сегодня, 15 июля и завершилась со счетом 1:1.

Миранчук отметился голом. Он поразил ворота соперника на 66-й минуте.

Добавим, что гости ушли от поражения благодаря точному удару полузащитника красно-зеленых Хвичи Кварацхелии.

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