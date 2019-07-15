Стал известен лучший игрок матча «Локомотив» – «Рубин»

Хавбек сборной России Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча «Локомотив» – «Рубин».
Встреча 1-го тура РПЛ прошла сегодня, 15 июля и завершилась со счетом 1:1.
Миранчук отметился голом. Он поразил ворота соперника на 66-й минуте.
Добавим, что гости ушли от поражения благодаря точному удару полузащитника красно-зеленых Хвичи Кварацхелии.
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