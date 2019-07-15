«Крылья Советов» – лидер чемпионата России после первого тура

«Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу.
Самарцы – единственные, кто выиграл свой матч с разницей в два мяча.
«Урал» – второй за счет забитых мячей (три – больше всех в туре).
«Зенит» – третий за чем чемпионства в сезоне-2018/19.
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