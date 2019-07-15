«Крылья Советов» – лидер чемпионата России после первого тура - Советский спорт
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15 июля 2019 22:18ФутболКоноплев Александр

«Крылья Советов» – лидер чемпионата России после первого тура

Самара лучше Екатеринбурга.

«Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу.

Самарцы – единственные, кто выиграл свой матч с разницей в два мяча.

«Урал» – второй за счет забитых мячей (три – больше всех в туре).

«Зенит» – третий за чем чемпионства в сезоне-2018/19.

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