«Крылья Советов» – лидер чемпионата России после первого тура Самара лучше Екатеринбурга.

«Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу.

Самарцы – единственные, кто выиграл свой матч с разницей в два мяча.

«Урал» – второй за счет забитых мячей (три – больше всех в туре).

«Зенит» – третий за чем чемпионства в сезоне-2018/19.