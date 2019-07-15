Алексей Миранчук – о матче с «Рубином»: Ну ничего страшного, бывает

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился эмоциями после ничейного результата с «Рубином» в первом туре РПЛ (1:1).
«Как решился на удар? Хорошая позиция, тем более отрабатываем штрафные. Просто не было смысла делать подачу. Попал, исполнил, забил.
Пропустили гол, какой-то навес с фланга получился, мяч всех пролетел, и Хвича замкнул, поймав на противоходе Гилю. Ну ничего страшного, бывает. Жалко, не дожали, но начало положено. Дальше только удачи и побед нам желаю.
Не сказал бы, что у нас не было моментов в первом тайме. У брата был момент с пенальти, еще был момент. Жалко, что не забили, а так бы, думаю, было легче. Результат получился такой, просто дальше будем работать.
Как держался Антон после незабитого пенальти? Да ничего, все профессионалы, все всё прекрасно понимают. Жалко, что не выиграли. Но, думаю, Антон с этим спокойно справился», – заявил Алексей Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер».
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