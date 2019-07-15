Тренер «Рубина»: Против Миранчука было тяжело играть Встреча прошла на «РЖД Арене».

Наставник «Рубина» Эдуардо Докампо дал комментарий после матча с «Локомотивом» на старте нового сезона РПЛ (1:1).

«Понимали, что «Локомотив» владел инициативой, были у нас проблемы. Но мы сумели сохранить настрой и отыграться. Считаю, что пенальти не было. Денисов имел преимущество в этой ситуации. Но для команды было хорошо, что соперник не забил.

Хвича был физически не готов для 90 минут, но вышел он на замену действительно очень хорошо. У Подберезкина нет тяжелой травмы, только сильная усталость. После нашего гола наши игроки действительно падали на поле, но команда соперника играла очень хорошо. Против Миранчука было тяжело играть. У нас есть эта психологическая проблема, когда не удается добиться нужного результата. Мы пытаемся ее решить», – цитирует специалиста «Чемпионат».