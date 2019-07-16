Агент: Если Коутиньо вернется в АПЛ, то это будет «Ливерпуль» Бразилец покинул «Энфилд» зимой 2018 года.

Кия Джурабчан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, прокомментировал слухи о желании игрока вернуться в «Ливерпуль».

«На данный момент у «Ливерпуля» шикарный состав. Учитывая их нынешнее положение, я считаю, что руководству пришлось бы хорошенько подумать, чтобы найти место для Коутиньо. Это очень непростая сделка.

С другой стороны, все большие трансферы требуют серьезных усилий. Лично я считаю, что сейчас провести такую сделку было бы трудно», – цитирует агента talkSPORT.

Напомним, бразилец выступал за англичан с 2013 по 2018 год. За это время он провел 201 матч, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач.

Ранее сообщалось, что футболист жалеет о своем переезде на «Камп Ноу» и уже попросил своего агента выйти на связь с «Ливерпулем».