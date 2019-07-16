Переход де Лигта обойдется «Ювентусу» в 75 млн евро Ранее игрок вел переговоры с «Барселоной»

Капитан «Аякса» Маттейс де Лигт продолжит карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает Sky Sport Italia, в течение этой недели он пополнит состав «Ювентуса».

Отмечается, что переход 19-летнего футболиста обойдется чемпиону Италии в 75 млн евро. Также сообщается, что голландец будет выступать в новой команде под номером 4.

Де Лигт дебютировал в «Аяксе» в 2016 году. За три года он провел 117 матчей, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Кроме того, на его счету 15 матчей, один гол и две голевые передачи за сборную Голландии.

В завершившемся сезоне Де Лигт стал вместе с командой чемпионом Голландии и обладателем Кубка страны.