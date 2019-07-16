Болельщики установили новый рекорд РПЛ по уровню посещаемости - Советский спорт
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16 июля 2019 01:04ФутболГичунцев Артур

Болельщики установили новый рекорд РПЛ по уровню посещаемости

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В первом туре РПЛ сезона-2019/20 был установлен новый рекорд по уровню посещаемости.

Отмечается, что первые семь матчей посетили 183 617 болельщиков (в среднем 22 952 за матч).

В прошлом сезоне на этой стадии турнира также был установлен рекорд, но тогда общая цифра посещаемости достигла 169 600 человек (21 200 за матч).

Добавим, что в минувшем сезоне 240 матчей РПЛ посетили 4 036 196 зрителей.

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