Болельщики установили новый рекорд РПЛ по уровню посещаемости

В первом туре РПЛ сезона-2019/20 был установлен новый рекорд по уровню посещаемости.
Отмечается, что первые семь матчей посетили 183 617 болельщиков (в среднем 22 952 за матч).
В прошлом сезоне на этой стадии турнира также был установлен рекорд, но тогда общая цифра посещаемости достигла 169 600 человек (21 200 за матч).
Добавим, что в минувшем сезоне 240 матчей РПЛ посетили 4 036 196 зрителей.
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